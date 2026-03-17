La Corte d'Appello vaticana ha deciso di riaprire il processo Becciu, ordinando di rinnovare il dibattimento. Dopo quasi due mesi di silenzio, i giudici hanno stabilito di ripartire da zero o quasi, modificando così le fasi del procedimento. La decisione ha coinvolto le parti coinvolte nel procedimento giudiziario e ha imposto un nuovo iter processuale.

Nuovo colpo di scena. Il famoso processo Becciu è da rifare e si riparte (quasi) da zero. Dopo poco meno di due mesi di silenzio i giudici della Corte d'Appello del Vaticano si sono pronunciati sulle «ipotesi di nullità relative, tempestivamente eccepite e non sanate» in primo grado e ha ordinato «di rinnovare» il dibattimento che aveva portato alla condanna di nove persone, compreso il cardinale Angelo Becciu. Ha poi ordinato all'Ufficio del Promotore di Giustizia di «depositare in Cancelleria entro il 30 aprile, tutti gli atti del procedimento istruttorio nella loro versione integrale». Il che significa che finalmente verranno resi noti (e usati in sede dibattimentale) tutte le chat integrali che a suo tempo erano state omissate dal Promotore Alessandro Diddi, così come gli interrogatori che erano stati fatti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Processo Becciu, colpo di scena della Corte d'Appello vaticana: «Rinnovare il dibattimento». Si ricomincia (quasi) da zero

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