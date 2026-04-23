A Uomini e Donne, il tronista Ciro Solimeno ha sorpreso tutti durante la registrazione, gelando Elisa con una decisione inaspettata e rimettendo in gioco Martina. La scena si è svolta davanti alle telecamere, lasciando intendere che la scelta tra le due corteggiatrici non sia ancora definitiva. La dinamica tra i protagonisti si fa sempre più complessa, mentre il pubblico attende di scoprire quale delle due ragazze riceverà la decisione finale.

Una scelta che si avvicina, ma che non è ancora scritta. Nel percorso di Uomini e Donne, il tronista Ciro Solimeno si trova sempre più diviso tra due corteggiatrici: Elisa e Martina. Le ultime registrazioni mostrano un equilibrio sempre più fragile, fatto di emozioni contrastanti, confronti accesi e gesti che potrebbero cambiare tutto. Tra un bacio in esterna e una presentazione in famiglia, la domanda resta aperta: chi sarà la scelta finale? E soprattutto, Ciro ha già deciso davvero? Nel corso delle ultime puntate e registrazioni del programma, il percorso di Ciro Solimeno si è fatto sempre più definito, ma anche più complesso. Con Elisa, il tronista ha avuto un confronto acceso, durante il quale ha ribadito di non percepire da parte sua una reale iniziativa emotiva.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Colpo di scena a Uomini e Donne: Ciro gela Elisa davanti a tutti e rimette in gioco Martina

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