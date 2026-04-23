Colpita dal trattore che svolta in piazza | 47enne trasportata in ospedale

Da lecceprima.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri, nel centro di Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa, una donna di 47 anni è stata investita da un trattore mentre si trovava in piazza. L’incidente si è verificato durante una manovra del mezzo agricolo che stava svolgendo una svolta. La donna è stata subito trasportata in ospedale per le ferite riportate. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

CASAMASSELLA (Uggiano La Chiesa) – Urtata da un trattore che entra in piazza e condotta in ospedale dopo l’incidente: è singolare, nell’accaduto e nella dinamica, il sinistro avvenuto nel pomeriggio di ieri, al centro di Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa.Si, perché attorno alle 16.30 un.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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