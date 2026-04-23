Colpita dal trattore che svolta in piazza | 47enne trasportata in ospedale

Nel pomeriggio di ieri, nel centro di Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa, una donna di 47 anni è stata investita da un trattore mentre si trovava in piazza. L’incidente si è verificato durante una manovra del mezzo agricolo che stava svolgendo una svolta. La donna è stata subito trasportata in ospedale per le ferite riportate. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

CASAMASSELLA (Uggiano La Chiesa) – Urtata da un trattore che entra in piazza e condotta in ospedale dopo l’incidente: è singolare, nell’accaduto e nella dinamica, il sinistro avvenuto nel pomeriggio di ieri, al centro di Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa.Si, perché attorno alle 16.30 un.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Malore in vasca mentre nuota: 50enne soccorsa dal bagnino e trasportata in ospedale Travolto dal trattore, 75enne trasportato in ospedale in elisoccorsoIncidente questa mattina in località Cerqueto, a Marsciano, dove un uomo di 75 anni è rimasto ferito travolto dal trattore su cui stava lavorando. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Colpita dal trattore che svolta in piazza: 47enne trasportata in ospedale; Bimba di 5 anni muore travolta da un trattore a Polistena; Polistena sotto choc, bimba muore travolta da un trattore: aveva soli 5 anni; Bambina di 5 anni travolta e uccisa dal trattore del padre. Colpita dal trattore che svolta in piazza: 47enne trasportata in ospedaleCASAMASSELLA (Uggiano La Chiesa) – Urtata da un trattore che entra in piazza e condotta in ospedale dopo l’incidente: è singolare, nell’accaduto e nella dinamica, il sinistro avvenuto nel pomeriggio ... lecceprima.it Bimbo investito dal trattore mentre era in bici, ricoverato al SantobonoTrasferimento d’urgenza nella notte per il bambino rimasto ferito nell’incidente avvenuto a Ururi, dove il piccolo, mentre era in ... internapoli.it Colpita la struttura di piazzale D’Annunzio, traffico deviato. - facebook.com facebook Colpita la famiglia di Niscemi tra estorsioni e traffico di droga. Sequestrate imprese per oltre 6 milioni di euro x.com