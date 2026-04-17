Travolto dal trattore 75enne trasportato in ospedale in elisoccorso

Questa mattina in una frazione di Marsciano, un uomo di 75 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto dal trattore su cui stava lavorando. L'incidente è avvenuto in località Cerqueto e l’uomo è stato trasportato in ospedale con un elicottero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e valutare le condizioni dell’uomo.

Incidente questa mattina in località Cerqueto, a Marsciano, dove un uomo di 75 anni è rimasto ferito travolto dal trattore su cui stava lavorando. Dalle informazioni l'uomo era sceso dal mezzo agricolo quando è stato travolto all'altezza delle gambe e del bacino. Sul posto sono giunti i sanitari.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Si ribalta col trattore nel giardino di casa, anziano trasportato in ospedale con l’elisoccorso PegasoSan Casciano Val di Pesa (Firenze), 9 aprile 2026 – Incidente nei pressi di San Casciano nel quale è rimasto coinvolto un uomo di 80 anni. Travolto da un'auto mentre esce di casa, 16enne trasportato all'ospedale in elisoccorsoInvestito mentre esce di casa, 16enne trasportato all'ospedale di Perugia in elisoccorso. Approfondimenti e contenuti Travolto dal trattore: 75enne feritodi Chia.Fa. Travolto dal trattore. Incidente venerdì mattina a Cerqueto di Marsciano, dove è rimasto ferito un 75enne. Il mezzo agricolo di dimensioni ridotte, ma agganciato al rimorchio, si sarebbe s ... umbria24.it 75enne travolto da un mezzo agricolo, interviene l'elisoccorsoAncora un incidente con un mezzo agricolo. Questa mattina un uomo di 75 anni è stato investito da un trattore a Cerqueto, nel marscianese, mentre spostava delle potature con un piccolo rimorchio. Era ... rainews.it