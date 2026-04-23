Colori e Profumi di San Martino il commercio locale si racconta attraverso i prodotti del territorio
Il distretto del commercio di San Martino Buon Albergo ha avviato anche quest’anno l’iniziativa “Colori e Profumi di San Martino”, che mira a mettere in evidenza i prodotti stagionali del territorio. L’obiettivo è promuovere il rapporto tra le attività commerciali locali e le tradizioni della zona, valorizzando le risorse gastronomiche e artigianali della comunità. L’evento si inserisce in un progetto più ampio di rafforzamento delle relazioni tra economia e identità locale.
Il distretto del commercio di San Martino Buon Albergo rilancia anche quest’anno il progetto “Colori e Profumi di San Martino”, un’iniziativa che punta a rafforzare il legame tra territorio, attività economiche e identità locale attraverso la valorizzazione dei prodotti stagionali e della rete.🔗 Leggi su Veronasera.it
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