Colori e Profumi di San Martino il commercio locale si racconta attraverso i prodotti del territorio

Il distretto del commercio di San Martino Buon Albergo ha avviato anche quest’anno l’iniziativa “Colori e Profumi di San Martino”, che mira a mettere in evidenza i prodotti stagionali del territorio. L’obiettivo è promuovere il rapporto tra le attività commerciali locali e le tradizioni della zona, valorizzando le risorse gastronomiche e artigianali della comunità. L’evento si inserisce in un progetto più ampio di rafforzamento delle relazioni tra economia e identità locale.