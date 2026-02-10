A Milano la Regione protagonista di BIT 2026 | la Calabria si racconta attraverso le voci del territorio

A Milano, alla BIT 2026, la Regione Calabria ha preso il centro della scena. Durante l’evento, le voci di chi vive e lavora sul territorio hanno raccontato la Calabria in modo diretto e sincero. Un modo per far conoscere il volto autentico di una regione attraverso le storie di chi la abita ogni giorno.

Un racconto corale, autentico e contemporaneo che mette al centro le persone come chiave per interpretare il presente e il futuro del territorio. Al BIT 2026 in programma negli spazi di Fiera Milano Rho dal 10 al 12 febbraio, la Calabria porta in scena un'identità viva e plurale, costruita.

