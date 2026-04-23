Collevica il Comune avvia l' iter per la revoca del campo sportivo Fagiolini | Lavori mai completati
Il Comune di Collesalvetti ha deciso di avviare la procedura per revocare la gestione del campo sportivo Enzo Fagiolini, attualmente affidata al Collevica. La motivazione ufficiale riguarda i lavori di ristrutturazione dell'impianto, mai portati a termine. La decisione viene comunicata attraverso un atto formale, che indica l'inizio delle procedure di revoca. La situazione riguarda esclusivamente l'affidamento dell'impianto, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.
Il Comune di Collesalvetti ha avviato il procedimento per revocare la gestione dell’impianto sportivo Enzo Fagiolini, attualmente affidata al Collevica. La decisione è contenuta nella determina del 21 aprile, con cui l’ente apre formalmente l’iter sulla concessione. La gestione del campo sportivo.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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