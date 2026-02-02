Via del Cipresso | iniziati i lavori per la realizzazione di un campo sportivo all’aperto

A Trapani sono iniziati i lavori per la costruzione di un campo sportivo all'aperto nell'area di via del Cipresso, un progetto finanziato con duecentomila euro nell'ambito del programma nazionale "Sport Illumina". Il Comune, selezionato tra 59 realtà italiane, ha ottenuto il contributo del Ministero per lo Sport e i Giovani per trasformare un'area a rischio sociale in uno spazio di aggregazione e inclusione per i giovani. L'intervento è stato reso possibile dalla partecipazione a un bando pubblico indetto nel luglio 2025, con l'obiettivo di intervenire in contesti urbani caratterizzati da elevati tassi di marginalità, dove lo sport può diventare strumento di prevenzione e rigenerazione sociale.

