Heineken | ricavi e utili in crescita nel 2025 ma taglia 5-6mila posti di lavoro entro due anni

Heineken chiude il 2025 con numeri in crescita. L’azienda olandese della birra ha registrato un aumento di ricavi e utili netti, anche se le vendite sono leggermente calate. La società ha deciso di tagliare tra i 5 e i 6 mila posti di lavoro nei prossimi due anni per ottimizzare i costi.

Heineken, il colosso olandese della birra, ha concluso l'esercizio 2025 con una performance economica in crescita, registrando un aumento sia dei ricavi che degli utili netti, nonostante una leggera flessione nei volumi di vendita. La società prevede, tuttavia, una ristrutturazione aziendale che comporterà la soppressione di 5-6mila posti di lavoro nei prossimi due anni, una decisione motivata dalla necessità di aumentare la produttività e realizzare risparmi in un contesto di mercato globale sempre più competitivo. I risultati finanziari del 2025 mostrano un incremento dei ricavi a 34,3 miliardi di euro.

