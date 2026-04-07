Cocconato | 30 banchi vintage tra borgo antico e artigianato

Sabato 11 aprile, nel centro storico di Cocconato, si terrà un evento dedicato al vintage, con trenta bancarelle allestite lungo via Roma. L’iniziativa coinvolgerà negozi e artigiani locali, offrendo oggetti e prodotti legati a epoche passate. La manifestazione si svolgerà nel borgo antico, attirando visitatori interessati a scoprire pezzi unici e a vivere un’esperienza tra tradizione e creatività.

Sabato 11 aprile, il comune di Cocconato ospiterà l’evento dedicato al vintage, con un percorso espositivo allestito lungo via Roma. L’iniziativa, coordinata da Cocconato Bell’e buono, trasformerà il centro storico in un mercato a cielo aperto. L’appuntamento inizierà alle ore 10 e proseguirà fino alle 17. In questo arco temporale, i visitatori potranno esplorare oltre 30 banchi che proporranno una vasta gamma di oggetti d’epoca. L’offerta includerà capi d’abbigliamento di epoche passate, supporti musicali in vinile, occhiali dal design retrò e vecchi apparecchi telefonici. La selezione comprenderà inoltre vari accessori e articoli curiosi, pensati cerca pezzi che portino con sé una memoria storica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cocconato: 30 banchi vintage tra borgo antico e artigianato Un weekend tra artigianato, vintage e gusto da Industrie FluvialiIl 7 e 8 febbraio Industrie Fluviali apre le porte a un weekend dedicato alla creatività indipendente, al design, al cibo consapevole e alle... Firenze, apre Rare Market tra cibo, musica, stand di vintage e artigianatoFirenze, 9 marzo 2026 – Musica, stand di vintage e artigianato, un viaggio tra pezzi unici: vinili, gioielli, borse, riciclo creativo, brand... Sabato torna il Mercatino vintage a CocconatoSabato 11 aprile, Cocconato, uno dei Borghi più belli d’Italia, si animerà con l'ormai consueto appuntamento con il mercatino vintage, lungo via Roma, per ... atnews.it A Cocconato il Mercatino VintageSabato 8 novembre, a Cocconato, lungo la suggestiva Via Roma, torna anche questo mese il Mercatino Vintage, iniziativa di Combriccola Marchetti, una giornata dedicata al fascino degli oggetti che ... atnews.it