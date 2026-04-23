Cocaina pistola e contanti nascosti | arrestati due fratelli l’operazione tra le province di Pisa e Firenze

Due fratelli sono stati arrestati tra le province di Pisa e Firenze durante un'operazione delle forze dell'ordine che ha portato al sequestro di cocaina, una pistola e una quantità significativa di contanti nascosti. I militari hanno effettuato perquisizioni in diverse abitazioni e hanno rinvenuto la droga, l’arma da fuoco e il denaro, che sono stati sequestrati. L’indagine prosegue per chiarire eventuali collegamenti con altre attività illegali.

Pontedera, 23 aprile 2026 - Maxi sequestro di droga e armi nel pisano, dove i militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Firenze, insieme ai colleghi di Pisa, hanno arrestato due fratelli di origine albanese, di 47 e 52 anni, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nel dispositivo di contrasto ai traffici illeciti e di controllo economico del territorio. Il sequestro. Nel corso dell’attività, le fiamme gialle hanno sequestrato oltre 2,2 chilogrammi di cocaina destinati alle principali piazze di spaccio della Toscana, una pistola revolver con matricola abrasa e 10.665 euro in contanti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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