Cocaina hashish marijuana e contanti nascosti in casa | due giovani in manette

Due giovani sono finiti in manette dopo i controlli dei carabinieri a Peschiera del Garda. Durante una perquisizione in casa, i militari hanno trovato cocaina, hashish, marijuana e una grande quantità di contanti nascosti ovunque. I due sono stati arrestati con l’accusa di spaccio di droga. La vicenda si è svolta nel cuore della provincia di Verona, dove i carabinieri continuano a intensificare i controlli contro il traffico illecito.

I controlli sul territorio disposti dalla compagnia dei carabinieri di Peschiera del Garda, hanno portato ad altri due arresti nell'ambito dello spaccio di droga. Durante la notte tra mercoledì e giovedì, un 23enne ed un 20enne italiani e del posto, sono stati bloccati dai militari della stazione.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Peschiera Del Garda

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Peschiera Del Garda

Argomenti discussi: Flussi di cocaina e hashish tra Spagna, Nord Europa e Marche, smantellata rete con vertici in Ticino: 9 misure cautelari; La casa è la base dello spaccio, hashish e marijuana vendute ai clienti dei Castelli Romani; Preso clan della droga. Quintali di cocaina hashish e marijuana tra Svizzera e Fermano; Cocaina, hashish, marijuana e esplosivi nascosti in casa, arrestato 27enne.

Spaccio di cocaina e hashish a Messina, quindici arresti della squadra mobileUna vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, ha inferto all’alba di oggi un colpo durissimo al narcotraffico cittadino. Quindici persone s ... blogsicilia.it

Dosi di cocaina, hashish e bilancino elettronico in casa: arrestato un 37enneNel corso della giornata di ieri 28 gennaio 2026, i Carabinieri delle Sezioni Operativa e Radiomobile del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Corigliano ... cosenza.gazzettadelsud.it

Nel corso delle operazioni sono state sequestrate oltre 50 dosi di droga, tra hashish, cocaina ed eroina - facebook.com facebook

Monte Cremasco. Spaccio di cocaina, eroina e hashish, arrestato un uomo di 26 anni. Era ricercato da un anno e mezzo x.com