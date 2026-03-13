Cocaina nella canoa | arrestati due fratelli per spaccio

Due fratelli di nazionalità albanese sono stati arrestati a Fano dai Carabinieri, accusati di detenzione di cocaina. L’intervento si è svolto nel centro della città, dove i militari hanno trovato la droga a bordo di una canoa. I due giovani, di 21 e 25 anni, sono stati portati in caserma e ora si trovano in attesa di ulteriori provvedimenti.

Nel cuore del territorio di Fano, un'operazione dei Carabinieri ha portato all'arresto di due giovani fratelli di nazionalità albanese, rispettivamente ventunenne e venticinquenne, per detenzione di cocaina. Durante una perquisizione in via del Moletto, un cane da ricerca ha individuato circa trenta grammi della sostanza nascosta all'interno di una canoa riposta nel garage dell'abitazione. L'indagine è scaturita dal notevole flusso di persone che si recavano presso la casa dei due sospetti, suscitando il sospetto delle autorità. Oltre alla droga suddivisa in dosi pronte per la vendita, è stato rinvenuto anche uno strumento di pesatura di precisione, elemento chiave per l'accusa di spaccio.