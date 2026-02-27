Mezzo chilo di hashish in auto | arrestato 21enne

Un 21enne è stato arrestato a Pesaro dopo essere stato trovato in possesso di cinque panetti di hashish nascosti nella sua auto, insieme a mezzo grammo di cocaina, un bilancino di precisione e 610 euro in contanti. L’operazione è stata effettuata dalle forze dell’ordine che hanno fermato il veicolo e eseguito le verifiche. L’uomo è stato portato in caserma e adesso si trova in stato di fermo.

Pesaro, 27 febbraio 2026 – Cinque panetti di hashish nascosti in auto, mezzo grammo di cocaina, un bilancino di precisione e 610 euro in contanti. È il bilancio del controllo scattato il 25 febbraio a Canavaccio, frazione di Urbino, dove i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Urbino hanno fermato un 21enne italiano, di origini bulgare, residente a Fermignano. Il giovane è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. A tradirlo sarebbe stato l’atteggiamento nervoso e poco collaborativo durante il controllo su strada. Un dettaglio che ha spinto le Fiamme Gialle ad approfondire l’ispezione del veicolo. La perquisizione Nell'auto i finanzieri hanno trovato 507 grammi di hashish, già suddivisi, oltre a 0,5 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mezzo chilo di hashish in auto: arrestato 21enne Tor San Lorenzo, oltre mezzo chilo di hashish in auto: arrestato 26enneArdea, 17 ottobre 2026 – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato in flagranza un 26enne del posto,... Beccato con un chilo di hashish nell'armadietto di casa: arrestato un 21enne a GelaI carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Caltanissetta, coadiuvati dal personale del reparto territoriale di... Hashish nella macchina: arrestato corriere Temi più discussi: Il market della droga è mobile: pusher viaggia in auto con mezzo chilo di hashish; Maslianico (CO), intensificazione dei servizi di contrasto allo spaccio di droga, 22enne arrestato con più di mezzo chilo di hashish.; Odore persistente di marijuana, scattano i controlli: trovate 43 piante in casa di un 27enne; A spasso con mezzo chilo di hashish, 24enne fermato dalla polizia in via Repubblica. Spaccio, 22enne arrestato nel Comasco: sequestrati oltre mezzo chilo di hashishPortato in Questura, il 22enne è stato arrestato e, su disposizione del Pm di turno, trasferito in carcere a Como (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it Tor San Lorenzo, oltre mezzo chilo di hashish in auto: arrestato 26enneArdea, 17 ottobre 2026 – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato in flagranza un 26enne del posto, gravemente indiziato dei reati di detenzione di ... ilfaroonline.it Un giovane è finito nei guai per mezzo chilo di hashish. Ha cercato di fuggire in via Repubblica - facebook.com facebook SORPRESI A COLLE DI VAL D’ELSA CON MEZZO CHILO DI COCAINA: ARRESTATI DUE TUNISINI x.com