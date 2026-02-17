Pusher sorpreso a spacciare in auto | nell' abitacolo c' era mezzo chilo di hashish

Un giovane di 26 anni è stato catturato mentre spacciare in auto, perché nel veicolo nascondeva circa mezzo chilo di hashish. La polizia ha notato l’auto sospetta in strada e ha deciso di fermarla. Durante il controllo, hanno trovato lo stupefacente nascosto nell’abitacolo.

Un 26enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Aveva mezzo chilo di stupefacente. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, ad Anzio, i carabinieri hanno notato l'uomo a bordo di un'auto ferma sulla strada e lo hanno sorpreso proprio nell'atto di cedere una bustina a un cliente. L'intervento immediato della pattuglia ha consentito di bloccare entrambi e di procedere ai controlli. Una perquisizione personale ha permesso di scoprire circa 578 grammi di hashish, suddivisi in panetti, oltre a 10 grammi di marijuana. In auto c'erano anche un bilancino di precisione, due coltelli per tagliare l'hashish e la somma contante di 1.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Tor San Lorenzo, oltre mezzo chilo di hashish in auto: arrestato 26enne

