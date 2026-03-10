I Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi | annunciate le date del tour 2027

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato le date del loro tour 2027, che li porterà negli stadi italiani. La band ha diffuso l’informazione attraverso un video sui social e le date sono state rese note ufficialmente. Le tappe previste si svolgeranno in diverse città italiane, con dettagli sui luoghi e le date disponibili per i fan. L’annuncio è stato condiviso nelle ultime ore sui canali ufficiali.

Bergamo, 10 marzo 2026 – Dopo il video spoiler circolato sui social nelle scorse ore, in cui la band ha giocato ironicamente sull'attesa dei fan per un nuovo ritorno live, i Pinguini Tattici Nucleari annunciano il Tour Stadi 2027, con cui la band tornerà a calcare i palchi dei principali stadi italiani la prossima estate per la terza volta. I biglietti sono già disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Questo annuncio arriva dopo un successo grandioso della band che, non solo ha registrato con Hello World - Tour Stadi 2025, nove date sold out e oltre 420 mila biglietti venduti, ottenendo una definitiva consacrazione nel panorama musicale italiano.