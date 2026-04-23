Club sportivi | la sfida di Atelli per blindare i conti e l’equità

Massimiliano Atelli ha richiesto una maggiore trasparenza riguardo alle variazioni dei parametri finanziari delle Federazioni sportive. In particolare, si è concentrato sulla necessità di rendere più chiari i dati relativi ai conti dei club sportivi, evidenziando l'importanza di una gestione più aperta e verificabile delle risorse. La richiesta si inserisce nel tentativo di salvaguardare l’equità tra le società sportive e di prevenire eventuali irregolarità finanziarie.

? Cosa sapere Massimiliano Atelli chiede maggiore trasparenza sulle variazioni dei parametri finanziari delle Federazioni sportive.. Nuovi indicatori mirano a garantire la continuità dei campionati e l'equità tra i club.. Massimiliano Atelli, alla guida della Commissione Indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, ha richiesto maggiore trasparenza riguardo al potere delle Federazioni di modificare gli indicatori finanziari durante un intervento su Radio CRC. Il presidente dell’organismo di controllo ha spiegato durante la trasmissione A Pranzo con Chiariello che, sebbene le norme attuali definiscano con precisione alcune funzioni del gruppo, esiste una zona d’ombra normativa sulla possibilità per le Federazioni di indicare variazioni nei parametri di monitoraggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Club sportivi: la sfida di Atelli per blindare i conti e l’equità Notizie correlate Malattie rare, la doppia sfida: cure ed equitàLe sfide di Uniamo per i pazienti affetti da malattie rare: garantire un accesso equo e tempestivo a terapie e trattamenti. Sanità, la sfida dell’equità: innovazione per un’Italia senza divariRoma ospita il convegno Innovaction, un appuntamento organizzato da Gsk con il sostegno di Farmindustria per affrontare il tema della distribuzione... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: CALCIO: Giovani e sport, il Ravenna lancia la sfida educativa; Valtellina Golf Club: Il rilancio di Caiolo tra sport e turismo; Coppa Calabria C5, Sportiva Traforo-Polisportiva Melitese sfida per il titolo; La Serie A sceglie Malagò, sfida con Abete per la Figc. Diritti audiovisivi sportivi, la sfida del mercato nell’era di Milano CortinaMilano-Cortina 2026 riporta l’attenzione sui diritti audiovisivi, cruciali per l’economia sportiva e l'accesso del pubblico. Il dibattito si concentra su streaming, innovazione e normative per ... milanofinanza.it Qui Fabriano. La sfida è anche per il futuro del club»Per la Janus Ristopro Fabriano, la nuova stagione non è soltanto una sfida sportiva, ma un passaggio cruciale nel percorso di crescita e consolidamento del club. A fare il punto è il General Manager ... ilrestodelcarlino.it Liratv. . Foggia-Salernitana (senza pubblico) in diretta su LIRATV "Il giudice sportivo sanziona il club pugliese con quattro gare a porte chiuse" Continua a leggere sul nostro sito! #eseiprotagonista #liratv #Salernitana #serieC #diretta #Foggia #portechi - facebook.com facebook