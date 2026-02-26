Malattie rare la doppia sfida | cure ed equità

Le malattie rare rappresentano una sfida complessa per chi ne è affetto e per il sistema sanitario. Nonostante l’attenzione crescente, le difficoltà nel trovare cure efficaci sono molteplici. La questione dell’equità rimane centrale, poiché l’accesso alle terapie varia significativamente a seconda delle regioni e delle risorse disponibili. La giornata dedicata alle malattie rare intende sensibilizzare su questi aspetti.

Le sfide di Uniamo per i pazienti affetti da malattie rare: garantire un accesso equo e tempestivo a terapie e trattamenti. Rari, mai soli. È il claim che dal 2020 accompagna le iniziative di Uniamo per la Giornata delle malattie rare. Tre parole che condensano la filosofia della federazione presieduta da Annalisa Scopinaro: solo il lavoro sinergico di associazioni e istituzioni può garantire ai pazienti affetti da malattie rare – oltre due milioni di persone in Italia, 30 milioni in Europa – adeguate opportunità di diagnosi, cura e presa in carico. A due giorni dal 28 febbraio, la Giornata delle malattie rare, Uniamo ha tirato le somme della campagna di quest'anno, dedicata al tema dell'accesso equo, tempestivo e omogeneo a terapie e trattamenti, anche non farmacologici.