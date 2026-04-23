Clini | Sicilia unica Regione con Piano rifiuti approvato in Europa Colianni | Un miliardo per termovalorizzatori saremo hub energetico del Paese

La Sicilia è l’unica regione italiana ad aver ricevuto dalla Commissione Europea l’approvazione ufficiale del proprio piano dei rifiuti. Il ministro ha dichiarato che nessun’altra regione ha ottenuto un simile riconoscimento. Parallelamente, un rappresentante ha annunciato un investimento di un miliardo di euro per la realizzazione di termovalorizzatori, con l’obiettivo di far diventare la regione un hub energetico nazionale.

"Non mi risulta che ci sia nessun'altra regione italiana che abbia ottenuto dalla Commissione Europea l'approvazione formale dell'aggiornamento del piano dei rifiuti", come la Sicilia. Lo ha detto Corrado Clini, ex ministro dell'Ambiente e presidente onorario del comitato scientifico di Ecomed, parlando al Green expo del Mediterraneo a Misterbianco, del via libera della Commissione europea all'aggiornamento del Piano rifiuti. "Questo piano - ha aggiunto Clini - poggia su fondi veri. Parliamo di finanziamenti già disponibili per circa mezzo miliardo di euro: non sono richieste di finanziamento, ma impegni di spesa certi. Abbiamo 357 milioni per la realizzazione delle piattaforme per i rifiuti indifferenziati, puntando al 65% di recupero di materia, e altri 145 milioni per la lavorazione del materiale da raccolta differenziata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Clini: "Sicilia unica Regione con Piano rifiuti approvato in Europa". Colianni: "Un miliardo per termovalorizzatori, saremo hub energetico del Paese" Notizie correlate Rifiuti, Europa Verde Sicilia impugna il Piano Schifani: "Dati incerti e termovalorizzatori sovradimensionati"Europa Verde Sicilia ha depositato un atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso contro il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU),... Europa Verde impugna il piano rifiuti della Regione: “Dati incerti e termovalorizzatori sovradimensionati, fondi a rischio”Europa Verde Sicilia ha depositato un atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso contro il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU),...