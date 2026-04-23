In vista di un importante incontro sulla transizione energetica in Colombia, si svolgerà a Santa Marta dal 24 al 29 aprile 2026. La riunione riunirà rappresentanti di diversi paesi per discutere il passaggio dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Nel frattempo, l’Italia ha suscitato polemiche diplomatiche dopo aver annunciato la proroga dell’uso del carbone fino al 2038, suscitando reazioni da parte di altri attori internazionali.

? Cosa sapere Vertice sulla transizione dai fossili a Santa Marta dal 24 al 29 aprile 2026.. Controversia diplomatica sull'Italia dopo la proroga dell'uso del carbone al 2038.. A Santa Marta, in Colombia, dal 24 al 29 aprile 2026, si terrà la prima conferenza internazionale dedicata alla transizione dai combustibili fossili, un vertice che vede l’Italia al centro di una controversia diplomatica tra presunte conferme di partecipazione e posizioni politiche contrarie ai nuovi obiettivi climatici. L’iniziativa colombiana, promossa congiuntamente da Colombia e Paesi Bassi, nasce come risposta diretta alle tensioni emerse durante l’ultima COP30 in Brasile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clima, Italia nel mirino: il mistero del vertice in Colombia

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