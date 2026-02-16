Ferrovie nel mirino | vertice al Viminale indagini su gruppi anarchici per sabotaggi diffusi e regia unica

Il governo ha convocato un vertice al Viminale dopo che diversi sabotaggi sui binari ferroviari italiani sono stati collegati a gruppi anarchici e antagonisti. L’incontro, avvenuto ieri, si è concentrato sulla creazione di una strategia unica per contrastare le azioni vandaliche che stanno causando disagi ai passeggeri e danni alle infrastrutture. Durante la riunione, sono stati analizzati i primi risultati delle indagini che hanno identificato alcuni sospetti e le modalità con cui vengono pianificati gli attacchi.

Sabotaggi ai Treni: Vertice al Viminale, Indagini su Gruppi Anarchici e Antagonisti. Roma, 16 febbraio 2026 – Un'escalation di sabotaggi sui binari ferroviari italiani ha portato il governo a convocare un vertice urgente al Viminale. L'incontro, che coinvolge il Ministero dell'Interno, rappresentanti di Ferrovie dello Stato e le forze dell'ordine, mira a fare luce sugli episodi e a rafforzare le misure di sicurezza, con un'indagine che si concentra sull'ipotesi di una regia unica da parte di gruppi anarchici e antagonisti. Un'Emergenza Sicurezza che Preoccupa il Paese. Gli atti di sabotaggio, ripetuti in diverse regioni d'Italia, hanno causato disagi significativi al traffico ferroviario e sollevato serie preoccupazioni per la sicurezza dei viaggiatori. Sabotaggi treni, regia unica degli anarchici. E ora è allerta per Sanremo Gli anarchici sono dietro ai sabotaggi dei treni, come dimostrano le ultime indagini, che collegano gli atti alla regia di un gruppo organizzato. Ferrovie italiane nel mirino: sabotaggi a Bologna e Pesaro, indagini per terrorismo e sicurezza dei trasporti. Le Ferrovie italiane sono di nuovo nel mirino. Atti dolosi sull'Alta velocità, Piantedosi convoca il Comitato sicurezza con i vertici di Fs. Mentre in Liguria si parla di porti e corridoi europei, un collettivo di ferrovieri/e lancia l'allarme: "A Genova Sampierdarena e La Spezia Marittima si potenziano scali e binari anche per la logistica militare". Nel mirino finanziamenti europei, treni fino a 750 metri