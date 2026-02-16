Clima | a rischio centinaia di specie nel Mediterraneo lo studio di Ogs

Un nuovo studio dell’Ogs rivela che il riscaldamento delle acque ha costretto centinaia di specie marine nel Mediterraneo a cambiare habitat. Il fenomeno, causato dall’aumento delle temperature, spinge le creature marine a cercare zone più fresche, spesso spostandosi verso nord e più in profondità. Tra le specie più colpite ci sono i coralli e i molluschi, che rischiano di scomparire nelle aree più calde.

Il riscaldamento del mare sta spingendo molte specie che vivono sui fondali del Mediterraneo a spostarsi verso nord e in acque più profonde. Molte perderanno parte del loro habitat e alcune rischiano di scomparire a livello locale, con effetti a catena sull’equilibrio dell’ecosistema marino. È quanto rileva la ricerca guidata dall’Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (Ogs) di Trieste e pubblicata sulla rivista internazionale Global Change Biology, con il titolo “The Geography of Mediterranean Benthic Communities Under Climate Change. Lo studio ha analizzato come potrebbero evolvere nei prossimi decenni gli ecosistemi bentonici del Mediterraneo, cioè quelli formati dagli organismi che vivono a stretto contatto con il fondale (come bivalvi, spugne e coralli).🔗 Leggi su Triesteprima.it

