Un imprenditore, Paolo Mazzini, propone di trasformare il vecchio grattacielo in un grande progetto di riqualificazione. La sua idea prevede un intervento massiccio, con l’obiettivo di rivitalizzare l’edificio e renderlo di nuovo funzionale. Per farlo, Mazzini chiede una cabina di regia, un punto di coordinamento che possa gestire l’intervento senza intoppi. Ora si lavora per capire se l’amministrazione seguirà questa strada o se si resterà alle parole.

Virtuti melius quam fortunae creditur. Meglio affidarsi alle proprie capacità che alla (cattiva) sorte. Sul Grattacielo, Paolo Mazzini titolare di Geostrutture e presidente di Cna Costruzioni si affida invece a una visione: "Il futuro del quartiere dipenderà da un partenariato pubblico-privato, come è stato per via Darsena e per le Corti di Medoro". Ma non basta: "Occorre una regia, che faccia capo a Sipro e che faccia da propulsore a questo grande piano di riqualificazione", dice nella sua intervista al Carlino. Grattacielo, il futuro delle torri: dalla demolizione all’intervento privato, i 4 possibili scenari Mazzini, realisticamente, di che piano stiamo parlando? "Abbiamo la fortuna di avere due situazioni pressoché simili a quelle del grattacielo (benché con storie differenti) che rappresentano esempi virtuosi di riqualificazione non solo degli immobili in sé, ma degli interi quartieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Come può diventare il Grattacielo? L'idea dell'imprenditore Paolo Mazzini: "Maxi riqualificazione, serve una cabina di regia"

