Clayface | Il nuovo film DCU slitta a ottobre per un Halloween all’insegna del body horror

Warner Bros. sposta il film su Clayface a ottobre. Il nuovo film dedicato al villain DC Comics non uscirà più a settembre, come previsto, ma il 23 ottobre 2026. La scelta arriva con un cambio di programma nel calendario dei DC Studios, che ora punta a un’uscita in pieno Halloween, in una stagione più adatta al tono dark e horror del film.

Il calendario dei DC Studios ha subito un interessante rimpasto. Warner Bros. ha comunicato nelle ore scorse (via SuperHeroHype ) che Clayface, film dedicato al famoso villain DC Comics, non arriverà più nelle sale a settembre, ma il 23 ottobre 2026. Lo slittamento ha permesso allo studio di inserire nel weekend vacante di settembre il sequel Practical Magic 2, regalando contemporaneamente al mostruoso mutaforma di Gotham la vetrina perfetta del periodo pre-Halloween. Diretto da James Watkins ( Speak No Evil ), il film è descritto come un thriller body horror crudo e viscerale, con James Gunn che lo ha paragonato a classici del genere come La Mosca di David Cronenberg o il recente The Substance. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

