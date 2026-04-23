Claut il curioso caso della lista fantasma | membri delle forze dell' ordine nessuno vive in Valcellina

In Valcellina si è aperto un caso durante le elezioni comunali di Claut, in programma il 24 e 25 maggio 2026. Oltre alla sfida tra due candidati sindaci, due liste non hanno ottenuto rappresentanza, attirando l'attenzione. Tra i membri delle liste, alcuni appartenenti alle forze dell’ordine risultano iscritti, ma nessuno di loro risiede nel territorio di Valcellina. La presenza di queste liste ha suscitato curiosità tra gli abitanti e gli osservatori locali.

Si è creato un caso in Valcellina per le elezioni amministrative nel comune di Claut. Alla tornata del 24 e 25 maggio 2026, nel paese montano sarà una sfida (reale) tra due candidati sindaci ma ci sono altre due liste che non sono passate per nulla inosservate. Una è già nota alle cronache per.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Notizie correlate

I membri delle forze dell'ordine potranno viaggiare gratis sui treni durante le OlimpiadiPer i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, i membri delle forze dell’ordine potranno circolare gratuitamente sui mezzi di trasporto ferroviario...

Scontri per Askatasuna, Meloni in ospedale a Torino visita l’agente ferito. Due arresti, 29 membri delle forze dell’ordine in ospedaleGiorgia Meloni è arrivata questa mattina a Torino dove ha fatto una breve visita all’ospedale Molinette, nel quale sono ricoverati Alessandro...