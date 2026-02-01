Giorgia Meloni si trova all’ospedale Molinette di Torino, dove visita l’agente di polizia ferito durante gli scontri di ieri. L’agente, in servizio a Padova, è stato aggredito da un gruppo di manifestanti durante una manifestazione pro Askatasuna. Sono stati arrestati due persone e altri 29 agenti sono ancora in ospedale per le ferite riportate. La visita della premier arriva nel pieno di tensione, mentre le forze dell’ordine cercano di gestire le conseguenze di un episodio che ha scatenato molte polemiche.

Giorgia Meloni è a Torino all’ospedale Molinette, dove sono ricoverati Alessandro Calista, 29 anni, l”agente di polizia in servizio nel reparto mobile di Padova aggredito ieri da un gruppo di dimostranti nel corso della manifestazione pro Askatasuna, e un altro appartenente alle forze dell’ordine. Nel presidio sanitario con la premier c’è il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Almeno due persone sono state arrestate ieri e portate in carcere per gli scontri avvenuti. Uno è un giovane residente nel capoluogo piemontese. Si ha notizia di giovani donne rilasciate e denunciate a piede libero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontri per Askatasuna, Meloni in ospedale a Torino visita l’agente ferito. Due arresti, 29 membri delle forze dell’ordine in ospedale

