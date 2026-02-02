I membri delle forze dell' ordine potranno viaggiare gratis sui treni durante le Olimpiadi
Durante le Olimpiadi Invernali a Milano, le forze dell’ordine avranno un vantaggio: potranno viaggiare gratis sui treni regionali nella zona di Milano. La decisione riguarda i mezzi di trasporto ferroviario nei distretti Mi1-Mi3 e mira a facilitare il lavoro di chi tutela l’ordine pubblico durante l’evento.
Per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, i membri delle forze dell’ordine potranno circolare gratuitamente sui mezzi di trasporto ferroviario regionale nella zona Mi1-Mi3 del Sistema tariffario del bacino di mobilità (Stibm) di Milano. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. “Abbiamo aderito immediatamente a una richiesta di Fondazione Milano Cortina 2026 – sottolinea l’assessore Lucente – condividendone gli obiettivi. L’evento olimpico e tutte le iniziative collaterali a esso collegate richiederanno uno sforzo straordinario per il presidio del territorio per quanto riguarda l’ordine e la sicurezza pubblica della popolazione, dei visitatori e delle delegazioni partecipanti”.🔗 Leggi su Milanotoday.it
