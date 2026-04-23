Oggi si è svolta al WeGIL, in Largo Ascianghi 5, la cerimonia di consegna del Premio Famiglia Tv Lazio 2026 alla serie televisiva I Cesaroni, riconoscimento assegnato a uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano. Durante l’evento, l’attore Claudio Amendola ha commentato l’importanza di analizzare il prodotto televisivo e il suo valore in termini di audience, sottolineando che il Total Share rappresenta un parametro fondamentale.

Si è tenuta oggi al WeGIL, in Largo Ascianghi 5, la consegna del Premio Famiglia Tv Lazio 2026 alla serie tv I Cesaroni, uno dei titoli più amati dal pubblico italiano. A consegnare il premio è stata l’Assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche Giovanili e della Famiglia e al Servizio Civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre. Alla cerimonia erano presenti Claudio Amendola, regista e attore della serie, il cast principale, la produzione e il broadcaster. In occasione dell’evento, abbiamo intervistato proprio Claudio Amendola, che ha commentato il riconoscimento ricevuto da I Cesaroni, il successo della serie e il legame personale con questo progetto.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Claudio Amendola a SuperGuidaTV: “Bisogna capire che tipo di prodotto è, vale il Total Share”

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