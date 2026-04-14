Un video diffuso mostra un attore che, nel corso di una scena della serie televisiva “I Cesaroni”, si rivolge a un altro personaggio. La scena ha suscitato molte reazioni emotive tra il pubblico, con alcuni spettatori che hanno condiviso clip del momento sui social media. La puntata, trasmessa recentemente su Canale 5, ha attirato l’attenzione per questa scena specifica, che ha generato commenti e reazioni di commozione.

Il ritorno de I Cesaroni su Canale 5 porta con sé un momento di profonda commozione per milioni di italiani. Nel primo episodio della nuova stagione, trasmesso ieri, Claudio Amendola ha dedicato una scena toccante ad Antonello Fassari, l’attore che per otto anni ha dato vita a Cesare Cesaroni, scomparso ad aprile 2025. La scena vede Giulio Cesaroni inviare un messaggio vocale al fratello Cesare, spiegandogli che la storica bottiglieria di famiglia sta per trasformarsi in un ristorante. Le parole scelte da Amendola attraverso il suo personaggio racchiudono tutta la difficoltà emotiva di questo passaggio: “ E insomma, Cesare, hai presente? Il muro che divide la sala dal magazzino? Ti giuro che dare quella martellata è stata la cosa più difficile della mia vita.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il vocale di Claudio Amendola a Fassari ne I Cesaroni: la scena che sta facendo piangere tutti (VIDEO)

Claudio Amendola racconta la nuova avventura de I Cesaroni - il Ritorno. E si commuove pensando a Antonello Fassari. La video-intervistaAl Teatro Palladium, alla Garbatella, quartiere romano dove è ambientata la serie, a due passi dalla Bottiglieria dei Cesaroni, tanti sono arrivati...

Claudio Amendola ricorda Antonello Fassari: “Anche lui guarderà i Cesaroni da lassù”(Adnkronos) – I Cesaroni stanno per tornare ma con un grande vuoto, quello lasciato da Antonello Fassari.

La prima puntata de “I Cesaroni - Il ritorno”, andata in onda ieri sera su Canale 5 e vista da 3.486.000 telespettatori con il 22,6% di share, si è chiusa con questa commovente scena. Giulio Cesaroni (Claudio Amendola), registrando un vocale, annuncia al fra - facebook.com facebook