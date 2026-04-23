Nel Tour of the Alps 2026, Giulio Pellizzari si trova ancora in prima posizione nella classifica generale con la maglia verde. Tuttavia, il suo vantaggio si riduce, e si trova sotto pressione da parte dei suoi inseguitori. Pozzovivo si mantiene vicino alla top 10 della classifica, dimostrando di essere ancora in corsa per le posizioni di vertice. La gara prosegue con intensità, mentre i ciclisti affrontano le ultime tappe.

Giulio Pellizzari conserva la maglia verde di leader della classifica generale del Tour of the Alps 2026 al termine della quarta tappa, che proponeva diverse salite ma che non ha fatto selezione tra i big e che ha visto il successo del tedesco Lennart Jasch, fuggitivo della prima ora e capace di precedere di una decina di secondi Matteo Sobrero e Federico Iacomoni. L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe si conferma al comando della graduatoria con un vantaggio risicato nei confronti di due compagni di squadra: quattro secondi sull’olandese Thymen Arensman e sei secondi sul russo Aleksandar Vlasov, agganciato dal colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) che oggi ha guadagnato un paio di secondi di abbuono a un traguardo volante.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour of the Alps 2026: Pellizzari al comando, ma è accerchiato! Pozzovivo a ridosso della top10

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Ecco cosa è successo al Tour of the Alps, e la nuova classifica: Pellizzari leader, ma sono ancora in dieci racchiusi in trenta secondi alla vigilia dell'ultima tappa di Bolzano. Link nel primo commento. - facebook.com facebook

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