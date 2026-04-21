La seconda tappa del Tour of the Alps 2026 si è conclusa con una volata a ranghi ridotti, che ha visto prevalere un ciclista italiano. Con questa vittoria, il corridore ha conquistato anche la leadership della classifica generale. La gara, di livello professionistico, fa parte della preparazione al Giro d’Italia, che si terrà nei prossimi giorni. La tappa si è svolta lungo un percorso pianeggiante, con i corridori impegnati in uno sprint finale.

Una volata a ranghi ristretti ha deciso la seconda tappa del Tour of the Alps 2026, evento di livello Pro che funge da preparazione all’ormai imminente Giro d’Italia. Sulla salita di Val Martello è stato Giulio Pellizzari ad accendere la miccia e ad andare a riprendere il fuggitivo Mattia Gaffuri, ma alle sue spalle il colombiano Egan Bernal, l’olandese Thymen Arensman e Lorenzo Finn hanno tenuto botta, rientrando nella parte conclusiva della salita. Ultimi 900 metri in discesa e falsopiano prima del traguardo, Aleksandr Vlasov è rientrato ed ha allungato nell’ultimo mezzo chilometro, Giulio Pellizzari non si è fatto sorprendere e ha contro rilanciato lo sprint, riuscendo a imporsi davanti ad Arensman (partito un filo tardi), mentre Gaffuri ha chiuso in terza posizione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour of the Alps 2026, seconda tappa: Pellizzari vince e vola al comando!

Notizie correlate

LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Impressionante Finn!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026.

LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: presenti Finn e PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Tour of...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Classifica Tour of the Alps 2026, prima tappa: Tommaso Dati in testa, Pidcock il migliore tra i big; Tour of the Alps, Tommaso Dati batte Pidcock nella prima tappa; TOUR OF THE ALPS. LA VAL MARTELLO DISEGNERÀ UNA NUOVA CLASSIFICA; Parigi Roubaix 2026: Risultati in diretta e classifica aggiornata · Ciclismo su strada.

Classifica Tour of the Alps 2026, seconda tappa: Pellizzari vince e vola al comando!Una volata a ranghi ristretti ha deciso la seconda tappa del Tour of the Alps 2026, evento di livello Pro che funge da preparazione all’ormai imminente Giro d’Italia. Sulla salita di Val Martello è ... oasport.it

Classifica Tour of the Alps 2026, prima tappa: Tommaso Dati in testa, Pidcock il migliore tra i bigSi apre nel segno di Tommaso Dati il Tour of the Alps 2026, che ha preso il via quest'oggi con una prima frazione di 144,3 chilometri con partenza e ... oasport.it

Ecco gli highlights della tappa di oggi del Tour of the Alps e la classifica. Link nel primo commento. facebook

È tempo di Freccia Vallone: la classifica belga torna protagonista come sequel dell'Amstel Gold Race e aperitivo della Liegi-Bastogne-Liegi Non ci saranno il campione uscente Tadej Pogacar e neanche Remco Evenepoel, ma vedremo il baby-fenome x.com