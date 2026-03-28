Oroscopo la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 | l'amore ai segni di terra

Nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026, i segni di terra si trovano in una posizione favorevole per quanto riguarda l’amore. In particolare, Toro, Vergine e Capricorno sono considerati i più fortunati in questo ambito, secondo la classifica degli oroscopi pubblicata per questo periodo. Nessun altro segno ottiene lo stesso livello di favore in questa settimana.

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 30 marzo al 5 aprile 2026 l'amore passa ai segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Mentre energie e intelletto restano ai segni d'acqua: Cancro, Pesci e Scorpione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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