Classifica oroscopo | i tre segni più fortunati della settimana dal 20 al 26 aprile 2026

L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026 si apre con il Sole che entra in Toro, modificando l’atmosfera generale. Questa transizione astrologica porta con sé nuove energie e influenze sui vari segni zodiacali. La classifica dei tre segni più fortunati per questa settimana si basa su diversi aspetti astrali e configurazioni planetarie. La lista si concentra su chi potrà beneficiare di maggiori opportunità e momenti favorevoli nei prossimi giorni.

L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026 si apre oggi con un cambio di passo netto: il Sole è appena entrato in Toro e cambia la temperatura dei giorni. Si comincia con i piedi per terra, si chiude con il ponte del 25 aprile e con un cielo che, nel weekend, si fa più mobile e curioso. Una settimana che chiede radici nella prima metà e leggerezza nella seconda, e che premia chi sa tenere insieme le due cose. Firma: Artemide – Aggiornato il 20 aprile 2026 Il Sole in Toro, entrato nelle prime ore di oggi, rimette al centro tre parole molto italiane in questi giorni: casa, misura, piacere concreto. È un ritmo diverso da quello acceso della Luna Nuova in Ariete del 17 aprile, ed è esattamente ciò che serve dopo settimane intense.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026

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