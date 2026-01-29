Disposta perizia medica per Vittorio Sgarbi | dovrà stabilire se è in grado di decidere autonomamente

Il Tribunale di Roma ha deciso di affidare una perizia medica a Vittorio Sgarbi. L’obiettivo è capire se l’attuale condizione gli permette di prendere decisioni da solo. La decisione arriva durante l’udienza del 27 gennaio, quando i giudici hanno valutato la situazione del noto critico d’arte. Ora si attende il parere degli esperti per capire quale strada seguire.

Il Tribunale di Roma ha disposto una perizia medica per Vittorio Sgarbi durante l'udienza del 27 gennaio. L'obiettivo è capire se il noto critico d'arte presenti "condizioni psicologiche, psicopatologiche o cognitive tali da incidere sulla capacità di autodeterminarsi", quindi se sia in grado di capire come comportarsi e cosa decidere.🔗 Leggi su Fanpage.it

