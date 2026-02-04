Famiglia nel bosco perizia medica | ‘bambini provati emotivamente’

La perizia medica ha confermato che i bambini sono emotivamente provati dalla situazione. La relazione apre uno spiraglio per un possibile riavvicinamento con la famiglia nel bosco. Ora si attende una decisione definitiva, mentre le parti coinvolte sperano di trovare una soluzione che tuteli il benessere dei piccoli.

La perizia medica stabilisce che i bambini sono provati da questa storia: si apre uno spiraglio per riunire la famiglia nel bosco Oggi è stata disposta la perizia medica della famiglia nel bosco e il Garante ha ribadito che a il primo posto deve andare la salute dei bambini. La storia di questa famiglia è emersa alla cronaca locale perché viveva in una condizione quasi primitiva. Un’abitazione modesta, in un bosco e senza i servizi necessari, come ad esempio un bagno. Inoltre i piccoli non andavano a scuola ma vivevano a contatto con la natura, non frequentavano altri bambini e gli altri esseri viventi erano gli animali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Nel contesto della famiglia nel bosco di Palmoli, i tre figli resteranno nella casa famiglia di Vasto anche durante il Natale.

L’ordinanza dei giudici ha confermato l’allontanamento dei bambini dalla famiglia nel bosco, mantenendo la struttura protetta.

Famiglia nel bosco, la Garante 'la salute dei bambini al primo posto'La perizia indipendente realizzata dall'equipe di psichiatri della Asl Lanciano Vasto Chieti conferma lo stato di disagio e sofferenza dei minori segnalato dalla madre. (ANSA) ... ansa.it

Famiglia nel bosco, lite tra Catherine e la maestra: «A volte quando parla neanche la capisco». L’Asl: i bambini tornino con i genitoriI medici della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, in una relazione corposa, chiedono il ricongiungimento di Nathan, Catherine e dei loro tre bambini, allontanati dal Tribunale per i ... ilgazzettino.it

La famiglia di Catherine Birmingham, la mamma della «famiglia del bosco», ha deciso di intervenire nella vicenda legata all'allontanamento dei tre figli - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, la Asl di Vasto chiede il ritorno a casa dei bambini: “Serve stabilità affettiva” x.com