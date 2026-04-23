Fiat rivoluziona la città | il nuovo volto dell’auto a Tortona

Fiat ha presentato a Tortona i progetti della campagna CIAO FUTURO! presso lo spazio Magna Pars, dove fino al 26 aprile sono esposti i concept di nuove city car ideati dagli studenti di IED e ISIA. La mostra include diverse proposte progettuali pensate per migliorare la mobilità nelle aree urbane, con un focus su veicoli di dimensioni compatte e innovativi. L'evento coinvolge anche un pubblico di appassionati e professionisti del settore.

? Cosa sapere FIAT presenta i progetti CIAO FUTURO! a Tortona presso Magna Pars fino al 26 aprile.. Gli studenti di IED e ISIA propongono nuovi concept di city car per la mobilità urbana.. Il distretto di Tortona ospita la visione di FIAT sulla mobilità urbana con l’esposizione CIAO FUTURO! presso Magna Pars, dove il design si intreccia con le necessità della vita cittadina in occasione della Milano Design Week 2026. L’appuntamento, che ha un primo incontro riservato alla stampa internazionale lo scorso 21 aprile, trasforma lo spazio espositivo in un vero laboratorio generazionale. Il fulcro della manifestazione è il confronto tra la tradizione automobilistica e le nuove istanze progettuali, con l’obiettivo di ridefinire il concetto di piccola auto compatta per i decenni a venire.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiat rivoluziona la città: il nuovo volto dell’auto a Tortona Notizie correlate 9 marzo: la Fiat 600 e il mito dell’auto che cambiò l’ItaliaIl calendario segna l’arrivo del lunedì 9 marzo, un giorno che nel corso della storia ha nascere icone industriali e registrare tragici eventi che... Fiat Topolino: con gli incentivi FIAT l’elettrica da città costa ancora meno?Fiat rilancia gli incentivi sulla Topolino, il quadriciclo elettrico che sta conquistando le città italiane. Approfondimenti e contenuti Fiat Ciao Futuro: la mobilità urbana cambia voltoL’evento inaugurale non è stato solo una parata di novità, ma una riflessione profonda sul senso del muoversi. Olivier François, CEO di FIAT, ha citato il leggendario Dante Giacosa per ricordare una ... rumors.it Fiat ripensa la mobilità urbana del futuro alla Milano Design WeekRipensare la mobilità urbana partendo dalle esigenze reali delle persone, dal rapporto con gli spazi cittadini e da un design capace di coniugare semplicità e innovazione. (ANSA) ... ansa.it