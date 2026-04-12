In Svizzera, le zone periferiche stanno vivendo un cambiamento significativo. Le autostrade registrano frequenti congestioni e molti piccoli centri stanno diventando aree residenziali densamente popolate. Questa trasformazione interessa diverse comunità che, tra traffico intenso e nuove costruzioni, modificano il modo di vivere quotidiano nelle aree fuori dai centri urbani.

Tra nodi autostradali congestionati e la rapida trasformazione di piccoli centri in poli residenziali, diverse comunità svizzere stanno affrontando una metamorfosi profonda che ridefinisce il concetto di vita suburbana. Dall’area di Oensingen nel Canton Soletta, passando per l’area densamente popolata di Effretikon tra Zurigo e Winterthur, fino alla zona di Cossonay nel Vaud e al polo commerciale di Spreitenbach, il tessuto sociale del Paese si sta spostando verso le zone d’agglomerato, dove i problemi legati alla mobilità, alla carenza abitativa e all’urbanizzazione forzata diventano la norma quotidiana. L’impatto del traffico parassitario e della logistica sulle comunità locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svizzera: tra traffico e urbanizzazione, le periferie cambiano volto

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