al castello di uviglie la primavera prende vita tra storia vino e territorio

Il 27 marzo, nel Castello di Uviglie, si è tenuta una cerimonia per segnare l'inizio della primavera. La location si trova nelle colline del Monferrato, un territorio noto per la produzione di vini e per il patrimonio storico. Durante l’evento, sono stati presenti diversi ospiti e sono state celebrate le tradizioni locali legate alla stagione.

Tra le colline del Monferrato, il Castello di Uviglie ha celebrato il 27 marzo l’inizio della nuova stagione di esperienze enogastronomiche con una giornata dedicata alla storica Vigna del Conte, simbolo di una produzione vitivinicola che affonda le radici nel Quattrocento e che non si è mai interrotta. La dimora storica affacciata sul borgo di Rosignano Monferrato ha aperto le sue porte a creator, ospiti e personalità del territorio. Nel corso della giornata, gli invitati hanno preso parte a visite guidate tra gli ambienti del castello, passeggiate nel parco storico e momenti di degustazione dei vini della tenuta, vivendo un’esperienza autentica nel cuore del Monferrato. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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