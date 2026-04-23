Cina sfida estrema | 800 km e la prova dei Sette Mostri culinari

Il 23 aprile, cinque coppie percorreranno 804 chilometri tra Nanjing e Dengfeng, partecipando alla sfida dei Sette Mostri culinari in Cina. La prova si svolge a Shouchunzhen e rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso verso il Giappone. La gara coinvolge vari aspetti della cucina locale e mette alla prova le capacità dei partecipanti lungo un percorso impegnativo. La competizione si inserisce in un contesto di tradizioni gastronomiche in continua evoluzione.

? Cosa sapere Cinque coppie affrontano 804 chilometri tra Nanjing e Dengfeng giovedì 23 aprile.. La prova culinaria dei Sette Mostri a Shouchunzhen decide il passaggio verso il Giappone.. Stasera, giovedì 23 aprile 2026, le cinque coppie rimaste in Cina affronteranno una sfida di 804 chilometri tra la città imperiale di Nanjing e la scalinata di Dengfeng per decidere chi otterrà il passaporto per il Giappone. Il viaggio verso l’Estremo Oriente entra nel suo momento più critico. I viaggiatori dovranno attraversare Shouchunzhen, passando per il Libro Rosso, prima di affrontare la fatica fisica della salita finale. La tensione è palpabile non solo per la distanza geografica, ma per un ritorno che scuote le certezze dei concorrenti: la prova dei Sette Mostri.🔗 Leggi su Ameve.eu

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