Holmenkollen | 50 km femminile la sfida estrema
Sabato 14 marzo a Holmenkollen si svolge la terza edizione della gara femminile di sci di fondo sui 50 km, una distanza che le atlete affrontano solo dal 2023. La competizione si tiene sulla pista norvegese, con le atlete che si sfidano su un percorso impegnativo e lungo. Questa gara rappresenta una novità nel calendario di questa disciplina.
Sabato 14 marzo a Holmenkollen si disputerà la terza edizione della gara femminile di sci di fondo su 50 km, una distanza che le atlete affrontano solo dal 2023. La novità di questa stagione risiede nella programmazione contemporanea con la prova maschile, pur mantenendo uno scarto di partenza di 45 minuti tra i due generi. Questa scelta organizzativa mira a massimizzare l'interesse televisivo e creare un'atmosfera unica sulla neve, senza però trasformare l'evento in uno scontro diretto. Il calendario sportivo italiano ricorda con orgoglio i successi passati delle azzurre su queste piste prestigiose, dai tempi d'oro degli anni '90 fino alle recenti apparizioni nelle edizioni moderne.
