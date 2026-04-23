Cina boom per il mercato delle catene alberghiere nel 2025

Nel 2025, il settore delle catene alberghiere in Cina ha registrato un incremento dell’offerta di 760 camere. Questo dato conferma la crescita costante del mercato nel corso dell’anno, secondo le statistiche ufficiali. La crescita si inserisce in un contesto di espansione più ampia del settore turistico e dell’ospitalità nel paese. Le autorità e gli operatori del settore monitorano attentamente le variazioni di offerta e domanda.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il mercato cinese delle catene alberghiere ha mantenuto una solida crescita nel 2025, con un aumento dell’offerta di camere nelle catene alberghiere pari a 760.000 stanze, il 10,74% su base annua, secondo un rapporto di settore diffuso ieri. Entro la fine del 2025, nel Paese erano attivi circa 106.300 hotel appartenenti a catene alberghiere, per un totale di 7,83 milioni di camere, secondo un rapporto della China Hospitality Association. Nello stesso periodo, il numero complessivo di camere operative dei primi 50 gruppi alberghieri è aumentato di circa 550.000, con una crescita del 10,23% su base annua, mentre i marchi alberghieri di fascia media hanno registrato un incremento del 10,91% dell’offerta.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Cresce il mercato delle auto usate, nel Piacentino 16mila 384 passaggi di proprietà nel 2025 (+1,8%)Cresce il mercato delle auto usate nel Piacentino, dove i passaggi di proprietà nel 2025 sono aumentati dell’1,8% rispetto all’anno precedente. Una nuova strategia Usa nel Pacifico: ecco le "catene" che strozzano la CinaWashington ripiega sulla “prima catena di isole” per contenere militarmente Pechino. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cina, boom per il mercato delle catene alberghiere nel 2025; Made in Italy al palo (-0,2%), boom di import di auto dalla Cina; Cina, boom di visitatori stranieri nei mercati locali; Export in calo verso l’Ue, ma sale in Usa. Dalla Cina è boom di auto e farmaci. Cina, boom per il mercato delle catene alberghiere nel 2025PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il mercato cinese delle catene alberghiere ha mantenuto una solida crescita nel 2025, con un aumento ... iltempo.it Lusso, Barclays taglia le stime: pesa il conflitto in Medio Oriente e in Cina il boom è finitoPer l’intero anno fiscale 2026, Barclays prevede una modesta ripresa del consumo cinese di lusso (globale, inclusi gli acquisti all’estero) con una crescita dell’1%, dopo il -7% del 2025. «Ci ... bluerating.com I dati 2025 mostrano che il sistema adottato dalla Cina premia la cooperazione bilaterale e regionale - facebook.com facebook Dalla Cina arriva il motore che trasforma le elettriche in ibride x.com