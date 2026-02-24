Una nuova strategia Usa nel Pacifico | ecco le catene che strozzano la Cina

Le tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina aumentano a causa di una nuova strategia americana nel Pacifico. Washington sposta l’attenzione su “catene” di alleanze e basi militari che limitano l’influenza di Pechino nella regione. Questo cambio di rotta si manifesta con una presenza più concentrata e meno diffusa, cercando di rafforzare le posizioni chiave senza espandersi troppo. La mossa mira a contenere le ambizioni cinesi senza coinvolgere interventi più invasivi.

© Ilgiornale.it - Una nuova strategia Usa nel Pacifico: ecco le "catene" che strozzano la Cina

La grande strategia degli Usa nel Pacifico sta cambiando forma. Dopo quindici anni di promesse sul “ pivot to Asia ”, l’idea di una presenza capillare e multidimensionale degli Stati Uniti in tutto il continente asiatico lascia spazio a un approccio più ristretto e difensivo. Il fulcro è la cosiddetta “ prima catena di isole ”, una linea geografica virtuale che va dal Giappone a Taiwan fino alle Filippine e che, nelle intenzioni di Washington, servirebbe a contenere l’espansione militare cinese in loco. Ebbene, questa barriera naturale di arcipelaghi rappresenta oggi il perimetro minimo entro cui gli Stati Uniti intendono concentrare risorse, alleanze e deterrenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Missili furtivi YJ-18C per colpire la logistica Usa: la strategia cinese per una guerra nel PacificoLa Cina ha deciso di puntare sui missili furtivi YJ-18C per colpire le rotte logistiche degli Stati Uniti nel Pacifico. Usa-Cina, studio shock: servono 500 nuovi caccia e bombardieri per vincere una guerra nel PacificoUn nuovo studio del Mitchell Institute svela che l’US Air Force dovrebbe acquistare almeno 500 nuovi caccia e bombardieri di sesta generazione. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Una nuova strategia Usa nel Pacifico: ecco le catene che strozzano la Cina; Venezuela, il banco di prova della nuova geopolitica USA; L’America di Mike Pompeo; Gli Usa si allontanano dagli alleati storici: ecco come può reagire l'Europa. La strategia Usa. Il politologo: verso una nuova Yalta. Donald vuole indebolire l’EuropaRoma, 12 dicembre 2025 - La nave Europa viaggia in acque tumultuose nei rapporti che cambiano con gli Stati Uniti. Una rotta difficile. Professor Germano Dottori, docente, analista strategico e membro ... quotidiano.net Conferenza Sicurezza Monaco, Rubio: Usa e Europa legami profondi. Von der Leyen: Una nuova strategia per l’indipendenzaAbbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Clicca sul pulsante per consultarla. primapress.it Tajani: "Clima positivo con Usa, possibile stessi dazi su nuova base". Il ministro @Antonio_Tajani dopo il G7 Commercio: "Nessuna guerra commerciale". #ANSAEuropa #dazi ansa.it/europa/notizie… x.com #Dazi Trump impone una nuova tariffa globale del 15%. Domani l'Agenzia USA per la protezione delle Dogane e delle Frontiere non riscuoterà più i dazi dichiarati illegali dalla Corte Suprema. La UE chiede piena chiarezza sulla nuova mossa di Trump e su - facebook.com facebook