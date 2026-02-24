Una nuova strategia Usa nel Pacifico | ecco le catene che strozzano la Cina

Le tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina aumentano a causa di una nuova strategia americana nel Pacifico. Washington sposta l’attenzione su “catene” di alleanze e basi militari che limitano l’influenza di Pechino nella regione. Questo cambio di rotta si manifesta con una presenza più concentrata e meno diffusa, cercando di rafforzare le posizioni chiave senza espandersi troppo. La mossa mira a contenere le ambizioni cinesi senza coinvolgere interventi più invasivi.

La grande strategia degli Usa nel Pacifico sta cambiando forma. Dopo quindici anni di promesse sul “ pivot to Asia ”, l’idea di una presenza capillare e multidimensionale degli Stati Uniti in tutto il continente asiatico lascia spazio a un approccio più ristretto e difensivo. Il fulcro è la cosiddetta “ prima catena di isole ”, una linea geografica virtuale che va dal Giappone a Taiwan fino alle Filippine e che, nelle intenzioni di Washington, servirebbe a contenere l’espansione militare cinese in loco. Ebbene, questa barriera naturale di arcipelaghi rappresenta oggi il perimetro minimo entro cui gli Stati Uniti intendono concentrare risorse, alleanze e deterrenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

