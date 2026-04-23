Cina | boom nucleare da 125 milioni di kW Pechino domina il mondo

La Cina ha raggiunto una capacità nucleare di 125 milioni di kilowatt, secondo i dati della China Nuclear Energy Association. La crescita si riferisce alla produzione di energia da centrali nucleari gestite nel paese. Questi numeri rappresentano il totale installato di impianti nucleari operativi in Cina fino a oggi. La notizia riguarda il settore energetico nazionale e il suo sviluppo nel campo dell’energia nucleare.

? Cosa sapere La Cina raggiunge 125 milioni di kW di capacità nucleare secondo la China Nuclear Energy Association.. Pechino gestisce oltre la metà dei progetti nucleari attivi con 36 nuove unità in costruzione.. La Cina ha raggiunto una capacità nucleare di 125 milioni di kilowatt, consolidando la propria posizione di leader mondiale nel settore attraverso un piano di espansione massiccio che coinvolge decine di nuovi impianti. Secondo i dati della China Nuclear Energy Association, il colosso asiatico ha appena toccato questo traguardo energetico grazie alle installazioni più recenti. La strategia di Pechino non accenna a rallentare: oltre alla potenza già attiva, ci sono ben 36 unità attualmente in fase di costruzione sul territorio nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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