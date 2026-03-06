In Cina, le tensioni internazionali sono al centro dell’attenzione globale, mentre il governo di Pechino è coinvolto in vari conflitti che destano preoccupazione. Le azioni e le dichiarazioni provenienti dalla capitale cinese vengono monitorate attentamente da governi e analisti di tutto il mondo. I rapporti tra Pechino e altre nazioni si intensificano, alimentando discussioni e incertezze sui futuri sviluppi internazionali.

Quel politico furbastro di Pedro Sanchez (che, innanzi tutto per tener insieme la sua scombinata maggioranza, deve tener buoni i suoi “soci” estremisti impegnati a come nel resto d’Europa - raccogliere voti di immigrati islamici fondamentalisti) dice che oggi il problema è dire “no” alla guerra in Iran perché così si evitano catastrofi peggiori. In realtà il problema è esattamente il contrario: il mondo è pieno di guerre dall’Ucraina a quelle che covano sotto la cenere a Gaza o in Libano, dagli scontri tra afghani e pakistani, dai conflitti tra thailandesi e cambogiani, dalle guerre tra mercenari russi e l’Isis negli stati subsahariani, dai massacri nel Sudan a quelli in Nigeria. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cina, l'ombra di Pechino dietro i conflitti che preoccupano tutto il mondo

La guerra dell'info-intelligence e il raid contro la Cia: l'ombra della Cina dietro i blitz di TeheranCome tutte le guerre anche quella tra Iran, Stati Uniti e Israele è una guerra di spie.

La Cina esporta ordine: perché Pechino addestra le polizie del mondoIl Dragone proietta la propria concezione della sicurezza anche fuori dai confini nazionali, dall’Africa al Sud-est asiatico.

A rich heir showed up in a wedding gown—never underestimate the soft-looking bride.MIYA

Aggiornamenti e notizie su Cina l'ombra di Pechino dietro i....

Temi più discussi: La guerra dell'info-intelligence e il raid contro la Cia: l'ombra della Cina dietro i blitz di Teheran; Due Sessioni. La Cina riparte dalle purghe e dagli scenari fragili per l'economia (di M. Lupis); È il momento per la Cina di giocare in difesa, il gotha si riunisce per discutere della fine dell'ossessione del pil e dell'Iran; Cina, nel cielo di Pechino l'eclissi di Luna che l'Italia non ha potuto vedere.

Due Sessioni. La Cina riparte dalle purghe e dagli scenari fragili per l'economiaSi apre l'evento clou della programmazione cinese, con il piano quinquennale al 2030, sotto l'ombra di crisi globali come la guerra in Medio Oriente, lo shock ... huffingtonpost.it

È il momento per la Cina di giocare in difesa, il gotha si riunisce per discutere della fine dell'ossessione del pil e dell'IranA Pechino si apre il principale appuntamento legislativo dell'anno. Il clima è più teso del previsto, tra rallentamento economico, conflitto contro l'Iran e purghe ai vertici militari. Al centro dei l ... wired.it

Gli Usa non possono tollerare un Iran alleato di Cina e Russia. E per l’Europa finiscono gli ideali di Ventotene - facebook.com facebook

Nvidia ferma la produzione dei suoi chip per la Cina ilsole24ore.com/art/nvidia-fer… x.com