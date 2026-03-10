Nel 2025, l’energia del vento ha raggiunto un traguardo importante con 169 gigawatt di nuova capacità installata in tutto il mondo. La Cina si conferma leader nel settore, dominando il mercato globale dell’eolico. Questa crescita si riflette su una forte espansione delle infrastrutture e delle installazioni, segnando un momento di cambiamento nel settore energetico internazionale.

Il 2025 ha segnato un punto di svolta storico per l’energia del vento, con 169 gigawatt di nuova capacità installata a livello globale. La Cina domina la classifica dei produttori e dei mercati, mentre i paesi europei affrontano difficoltà competitive rispetto ai nuovi leader asiatici. L’anno scorso si è registrato il terzo anno consecutivo di crescita record, con un aumento del 38% rispetto al biennio precedente. Quasi tutta questa espansione riguarda impianti a terra, che rappresentano il 95% del totale, lasciando una quota marginale all’eolico offshore. Il ritmo di installazione conferma il ruolo centrale dell’eolico nella transizione energetica mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eolico 2025: 169 GW installati, la Cina domina il mondo

Articoli correlati

Scherma, trionfo storico in Cina: l’Italia domina la Coppa del Mondo di spada con un podio tutto italiano.La scherma italiana ha vissuto oggi una giornata storica a Wuxi, in Cina, con un trionfo senza precedenti nella Coppa del Mondo di spada femminile:...

Aquilone eolico gigante in Cina: il vento d’alta quota alimenta 10.000 caseNel deserto di Alxa, nella Mongolia Interna, il vento non soffia più solo sulle pale delle turbine tradizionali.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Eolico 2025 169 GW installati la Cina...

Eolico da record: 169 GW installati nel 2025 a livello globale. Domina la Cina, europei in difficoltàIl mercato globale delle turbine eoliche sta cambiando i suoi equilibri Nel mercato globale delle turbine eoliche il 2025 segna un nuovo punto di svolta per dimensioni e assetti industriali. Secondo ... rinnovabili.it

Eolico europeo 2025: 19 GW installati, ma le riforme mettono a rischio la crescitaI dati WindEurope: i 17 GW di onshore un record storico, mentre l'offshore è ai minimi dal 2016. L'Italia ha installato 579 MW, il 15% in meno rispetto al 2024 ... qualenergia.it