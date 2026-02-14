Olimpiadi boom di consumi | a Cortina 10mila preservativi in tre giorni record di San Valentino

A Cortina, in soli tre giorni, sono stati venduti 10.000 preservativi, un dato che ha sorpreso molti e che coincide con il giorno di San Valentino. La forte richiesta ha portato alla fine delle scorte nel Villaggio Olimpico, dove i negozianti non si aspettavano un simile picco di consumi. Questo aumento improvviso si lega alla presenza di migliaia di atleti e visitatori, che hanno scelto di festeggiare l’amore durante i Giochi Olimpici.

Cortina senza scorta: San Valentino infiamma i Giochi Olimpici, record di consumi di preservativi. Cortina d'Ampezzo, 14 febbraio 2026 – Un'ondata inattesa ha travolto il Villaggio Olimpico di Milano Cortina, con un esaurimento record delle scorte di preservativi proprio nel giorno di San Valentino. In soli tre giorni, sono stati utilizzati ben 10.000 dispositivi di protezione, destinati a 2.800 atleti, un dato che ha sorpreso gli organizzatori e sollevato un velo di ironia tra gli addetti ai lavori. Un fenomeno già visto: Pechino 2022 e la tradizione olimpica. L'elevata richiesta di preservativi non è un evento nuovo per le Olimpiadi Invernali.

I preservativi consegnati agli atleti al villaggio olimpico di Cortina, situato a Fiames, sono già terminati tutti, dopo soli tre giorni, a causa di una consegna più breve del previsto e di una maggiore richiesta da parte dei partecipanti.

