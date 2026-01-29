Abderrahim Mansouri ucciso da un poliziotto a Rogoredo si cerca l'altra figura che era con lui | disposta l'autopsia

Gli investigatori della polizia cercano ancora l’altra persona che era con Abderrahim Mansouri il giorno dell’omicidio a Rogoredo, il 26 gennaio. La polizia ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo, ucciso da un poliziotto. Ora cercano di capire chi fosse con lui e cosa sia successo davvero quella mattina.

Gli investigatori della Squadra Mobile di Milano stanno provando a rintracciare l'altra "figura che lo scorso 26 gennaio era insieme ad Abderrahim Mansouri a Rogoredo. Quell'uomo potrebbe aver assistito allo sparo del poliziotto che ha ucciso il 28enne.🔗 Leggi su Fanpage.it

L’uccisione di Abderrahim Mansouri da parte di un agente di polizia a Rogoredo ha sollevato interrogativi sulla mancanza di bodycam e videosorveglianza.

L'articolo fornisce i dettagli sull’incidente avvenuto a Rogoredo, Milano, dove un uomo di 28 anni ha perso la vita.

