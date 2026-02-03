Ucciso da un poliziotto a Rogoredo il legale dopo autopsia | Era di lato non poteva puntare l'arma verso l'agente

L’autopsia su Adberrahim Mansouri, morto durante un controllo anti droga a Rogoredo, ha chiarito alcuni dettagli. Secondo il legale della famiglia, l’uomo era di lato e non poteva puntare l’arma verso l’agente. La versione contrasta con quanto ricostruito finora dalla polizia, che sostiene di aver agito in difesa. La famiglia aspetta ora risposte e fa sapere che continuerà a chiedere giustizia.

