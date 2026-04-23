Ciclabile Bacula esposto della Lega | Non è a norma

La Lega ha presentato un esposto riguardante la ciclabile Bacula, evidenziando che presenta diverse criticità. Tra i problemi segnalati ci sono la mancata verifica delle distanze, difetti di sicurezza e cartellonistica incompleta. La segnalazione si basa su un controllo delle condizioni attuali della pista, che secondo l’esposto non rispetterebbe le norme vigenti. La questione riguarda principalmente aspetti tecnici e di rispetto delle regolamentazioni.

Distanze da verificare, difetti di sicurezza, cartellonistica incompleta. Sono alcune delle ragioni alla base di un esposto che verrà presentato nei prossimi giorni dalla Lega in Prefettura e al Miinistero delle infrastrutture contro la ciclabile sul cavalcavia Bacula, da giorni al centro di polemiche e proteste. «Non è una semplice pista ciclabile: è l'ennesimo esempio di intervento ideologico, dannoso per la città e, alla luce delle criticità tecniche emerse, anche palesemente illegale- spiega Samuele Piscina, Consigliere comunale di Milano e Segretario Provinciale della Lega- «Parliamo di una strada classificata come urbana di scorrimento, dove il Codice della Strada impone corsie larghe almeno 3,25 metri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ciclabile Bacula, esposto della Lega: "Non è a norma" Notizie correlate Chieti Scalo, Di Paolo: “La pista ciclabile non è a norma, sicurezza a rischio” [VIDEO]La denuncia arriva da Marco Di Paolo, ex consigliere comunale, che questa mattina – venerdì 2 febbraio – ha effettuato personalmente alcune... Geraci (Lega): "Si applichi la norma statale sulle stabilizzazioni per il personale dei servizi ausiliari della sanità regionale"“Il sistema sanitario regionale va rafforzato attraverso la piena applicazione della norma contenuta nell’ultima legge di bilancio dello Stato che... Altri aggiornamenti Si parla di: Ciclabile Bacula, esposto della Lega: Non è a norma. Milano, i cantieri della nuova ciclabile fanno litigare mezza cittàDopo nove anni di polemiche partono i lavori notturni: pista protetta di 900 metri e traffico in tilt fino a luglio ... quattroruote.it Via al cantiere per la ciclabileCarreggiata più stretta sul cavalcavia Bacula ... msn.com