Chieti Scalo Di Paolo | La pista ciclabile non è a norma sicurezza a rischio VIDEO

A Chieti Scalo, il consigliere Di Paolo alza il tiro sulla pista ciclabile di Santa Filomena. “Non è a norma”, dice, e sottolinea che in alcuni punti è larga solo 1,75 metri, troppo poco per garantire la sicurezza degli utenti. La situazione mette in allarme chi usa la strada ogni giorno, perché la pista non rispetta le regole e potrebbe causare incidenti.

La denuncia arriva da Marco Di Paolo, ex consigliere comunale, che questa mattina – venerdì 2 febbraio – ha effettuato personalmente alcune misurazioni con il metro alla mano. La legge prevede che una pista ciclabile bidirezionale abbia una larghezza minima di 2,50 metri, riducibile a 2,00 metri solo in casi eccezionali e per brevi tratti.

